Литва звинуватила РФ у створенні перешкод для проекту NordBalt

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на DELFI. За інформацією видання, 30 квітня Удальцов був викликаний в міністерство для обговорення цієї ситуації.

Глава МЗС Лінас Лінкявічюс стверджує, що російські військові кораблі зажадали від суден, які здійснюють нагляд за прокладанням кабелю, залишити певні акваторії. Роботи в рамках цього енергетичного проекту Литва проводить спільно зі Швецією.

«Щодо цієї інформації ми безсумнівно говоримо з партнерами. Ще я хочу сказати, що при складанні однієї з нот ми координувалися зі Швецією, тому що роботи проводило судно, що належить Швеції», — сказав Лінкявічюс. Він вважає, що «ВМС Російської Федерації порушують Конвенцію ООН з морського права, право міжнародного судноплавства і перешкоджають економічній діяльності в економічній зоні».

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При цьому міністр енергетики Литви Рокас Масюліс зазначив, що інцидент в Балтійському морі не заподіяв шкоди проекту.

Кабель NordBalt, який прокладається по дну моря, повинен з'єднати литовські і шведські електролінії. Проект покликаний розвивати торгівлю електроенергією між балтійським і скандинавським ринками і сприяти енергетичній безпеці двох регіонів. Роботи проводяться з 2014 року. Ввести кабель в експлуатацію планується в грудні.