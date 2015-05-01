У Франкфурті скасували міжнародну велогонку через загрозу теракту
13:54, 01 травня 2015Світ
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Поліція Німеччини прийняла рішення скасувати міжнародну велосипедну гонку у Франкфурті через побоювання з приводу можливого терористичного нападу.
У велогонці повинні були брати участь велосипедисти з усього світу / racehorizonpark.com
У четвер в місті була заарештована подружня пара, у квартирі якої знайшли зброю, в тому числі бомбу і хімікати для виробництва вибухівки, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Поліція припускає, що пара планувала влаштувати напад під час щорічної велогонки, в якій беруть участь професійні велосипедисти з усього світу.
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Заарештований чоловік підозрюється у зв'язках з ісламістами, і його кілька разів бачили на маршруті велогонки.
Влада поки не повідомляє, чи діяла пара самостійно або була частиною якогось угруповання.
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