У Франкфурті скасували міжнародну велогонку через загрозу теракту

У четвер в місті була заарештована подружня пара, у квартирі якої знайшли зброю, в тому числі бомбу і хімікати для виробництва вибухівки, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Поліція припускає, що пара планувала влаштувати напад під час щорічної велогонки, в якій беруть участь професійні велосипедисти з усього світу.

Читайте такожВ Італії арештували можливих спільників "Аль-Каїди"

Заарештований чоловік підозрюється у зв'язках з ісламістами, і його кілька разів бачили на маршруті велогонки.

Влада поки не повідомляє, чи діяла пара самостійно або була частиною якогось угруповання.