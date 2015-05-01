В Ірані 1 травня протестували проти іноземних робітників

Вони вимагали поліпшення умов праці та протестували проти того, щоб робочі місця віддавали іноземцям, пише Радіо Свобода.

За повідомленням агенції новин Ірану ILNA, демонстранти зібралися у центрі столиці, побіля Будинку профспілок. Одним зі слоганів сьогоднішньої демонстрації іранців було «Залучення великої кількості іноземних робітників, залишає іранців без роботи».

Читайте такожУ Львові міліція розділила учасників "Соціального маршу" та "Правий сектор"За повідомленням французької агенції AFP, наразі Іран потерпає від безробіття, яке становить у цій країні близько 10%.

В Ірані сьогодні працює близько мільйона робітників з Афганістану, які переважно зайняті на будівництві та у сільському господарстві.

Як повідомив у Твіттер іранський журналіст Альборз Хабібі, першотравневу демонстрацію в столиці країни дозволили вперше за 8 років.