Брата Клименка поховали в Росії на Валаамі - ЗМІ

Про це повідомляють джерела ТСН.

На острові розташований Валаамський ставропігійний чоловічий монастир, куди часто приїжджає президент Росії Володимир Путін. Також, за повідомленнями ЗМІ, саме на Валаамі Путін обвінчався з Аліною Кабаєвою. Окрім Путіна, елітний монастир облюбував відставний ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін, який разом із затятим українофобом Олександром Дугіним відвідував Валаамський монастир після своєї відставки.

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Його брат, екс-глава міністерства доходів і зборів Олександр Клименко, повідомляючи про смерть родича, просив молитися за нього. "25 квітня 2015 року відійшов до Господа мій улюблений брат. Прошу молитов за душу новопреставленого раба Божого Антонія. Вічна йому пам'ять", - написав екс-чиновник часів Януковича.