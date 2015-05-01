Китайським чиновникам заборонили їздити в красиві місця - ЗМІ

Комуністична партія опублікувала в інтернеті список з 21 місця, які держслужбовцям відтепер забороняється відвідувати під приводом роботи, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Під заборону потрапили Велика китайська стіна, тропічний курорт Санья, а також різні гори, що наділяються в китайській культурі сакральним статусом.

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Зі зміною керівництва КНР в 2013 році влада стала активно боротися з незаконними привілеями держслужбовців, що, як повідомляється, похитнуло дух бюрократів.