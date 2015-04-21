Австралія запропонувала ЄС розвертати кораблі з мігрантами

Австралія не приймає судна з нелегальними мігрантами і розвертає їх при наближенні до берега, повідомляє Бі-бі-сі.

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Така політика допомогла Австралії зупинити потік нелегальних біженців. Однак ООН виступає з критикою цієї позиції.

Сьогодні Європейський союз схвалив пакет заходів, спрямованих на часткове вирішення кризи з нелегальною міграцією з Північної Африки в країни ЄС через Середземне море.

У ніч на понеділок в Середземному морі перекинувся двадцятиметровий човен, на борту якого знаходилося близько 900 нелегальних мігрантів.