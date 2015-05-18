Саудівська Аравія відновила авіаудари по Ємену

Раніше ООН закликала до продовження режиму припинення вогню в Ємені в останній день перемир'я, оголошеного ввечері у вівторок, передає Бі-бі-сі. Посланець ООН в Ємені Ісмаїл Шейх також висловив надію, що "режим тиші" буде продовжено.

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Режим припинення вогню в основному дотримувався, однак сутички між повстанцями і силами, лояльними до уряду, тривали в декількох районах Ємену.

Співробітники благодійних організацій скористалися затишшям в боях і передали необхідну мирним жителям гуманітарну допомогу.