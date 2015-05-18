Саудівська Аравія відновила авіаудари по Ємену
07:10, 18 травня 2015Світ
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Міжнародна коаліція на чолі з Саудівською Аравією відновила нанесення авіаударів по позиціях повстанців в Ємені після закінчення п'ятиденного перемир'я.
REUTERS
Раніше ООН закликала до продовження режиму припинення вогню в Ємені в останній день перемир'я, оголошеного ввечері у вівторок, передає Бі-бі-сі. Посланець ООН в Ємені Ісмаїл Шейх також висловив надію, що "режим тиші" буде продовжено.
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Режим припинення вогню в основному дотримувався, однак сутички між повстанцями і силами, лояльними до уряду, тривали в декількох районах Ємену.
Співробітники благодійних організацій скористалися затишшям в боях і передали необхідну мирним жителям гуманітарну допомогу.
Арабська коаліція відновила авіаудари по Ємену
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