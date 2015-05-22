Внаслідок вибуху в мечеті в Саудівській Аравії загинули 20 людей
17:30, 22 травня 2015Світ
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Близько 20 людей загинули і ще близько 70 отримали поранення в результаті вибуху в мечеті в Саудівській Аравії.
REUTERS
Смертник підірвав себе під час п'ятничної молитви в мечеті Імама Алі в селі Аль-Кадех, передає Бі-бі-сі. За даними лікарів, кількість загиблих ще може зрости, оскільки деякі з постраждалих перебувають у критичному стані.
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Поки жодне угрупування, що діє в регіоні, не взяло на себе відповідальність за напад.
Раніше в п'ятницю бойовики Ісламської держави взяли на себе відповідальність за напад на шиїтську мечеть у Ємені, де було поранено близько десяти осіб. Однак про напад на мечеть у Саудівській Аравиии в заяві Ісламської держави не йдеться.
Терорист-смертник підірвав себе в мечеті в Саудівській Аравії
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