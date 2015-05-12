В Ємені в результаті авіаудару загинули ватажки "Аль-Каїди"

За повідомленнями єменських чиновників, в результаті удару безпілотника, явно американського, біля будівлі президентського палацу в місті Аль-Мукалла на південному сході Ємену, загинули четверо бойовиків "Аль-Каїди", передає радіо "Свобода".

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Серед них - командувач силами ісламістів в провінції Ібб по імені Маамун Хатеб та оперативний агент Мухаммед Салех аль-Горабі, якого розшукували за підготовку низки нападів на банки в різних місцях провінції Хадрамаута.

Мережа "Аль-Каїда" і її єменське відділення скористалися останніми місяцями боротьби влади Ємену і коаліції під проводом Саудівської Аравії проти повстанців угруповання Хуті і зміцнили завоювання, зокрема в провінції Хадрамаут.