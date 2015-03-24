Військові США проведуть авіарозвідку позицій "Ісламської держави" в Тікріті
19:43, 24 березня 2015Світ
123 0
Коаліція збройних сил США і їх союзників почала проводити розвідувальні польоти над позиціями бойовиків "Ісламської держави" в іракському місті Тікріт.
REUTERS
США до цього не брали участь у військовій операції іракського уряду в Тікріті проти бойовиків "Ісламської держави", передає Бі-бі-сі.
Читайте такожЗ початку 2015 року "Ісламська держава" завербувала 400 дітей
Наступальні дії іракських військових на місто за останні кілька днів сповільнилися.
Іракський уряд звернувся до США за допомогою в проведенні розвідувальних польотів, але не просив завдавати авіаударів по цілях "Ісламської держави" в Тікріті.
"Ісламська Держава" контролює значну частину Іраку і Сирії. За оцінками ЦРУ, в лавах цієї організації борються близько 30 тис. бойовиків.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter