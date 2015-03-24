Військові США проведуть авіарозвідку позицій "Ісламської держави" в Тікріті

США до цього не брали участь у військовій операції іракського уряду в Тікріті проти бойовиків "Ісламської держави", передає Бі-бі-сі.

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Наступальні дії іракських військових на місто за останні кілька днів сповільнилися.

Іракський уряд звернувся до США за допомогою в проведенні розвідувальних польотів, але не просив завдавати авіаударів по цілях "Ісламської держави" в Тікріті.

"Ісламська Держава" контролює значну частину Іраку і Сирії. За оцінками ЦРУ, в лавах цієї організації борються близько 30 тис. бойовиків.