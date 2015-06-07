У Східній Європі почалися масштабні навчання НАТО "Союзницький щит"

У Східній Європі стартувала серія навчань НАТО під назвою "Союзницький щит".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Альянсу, передає Українська правда.

Відзначається, що в навчаннях візьмуть участь більше 15 тисяч військових з 19 країн-учасників Альянсу і 3 країн-партнерів.

Тривати маневри будуть до кінця червня.

Зазначено, що всі навчання носять оборонний характер і є частиною заходів зміцнення безпеки Альянсу в результаті викликів на південній та східній периферії.

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У прес-службі НАТО також підкреслили, що навчання покликані підвищити оперативну сумісність і боєготовність країн-учасників Альянсу і держав партнерів.

Як повідомлялося, активність російських військових літаків в Балтійському регіоні протягом минулого року потроїлася. Сили НАТО піднімалися на перехоплення російських літаків більше 150 разів.

При цьому повідомлялося про 10 випадків порушення повітряного простору.