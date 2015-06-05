У Балтійському морі почалися навчання НАТО

Всього в навчаннях задіяні близько 40 кораблів і літаків, передає Бі-бі-сі. Основним завданням маневрів є поліпшення взаємодії збройних сил країн-членів НАТО і держав Північної Європи в складних операціях.

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У навчаннях беруть участь військовослужбовці трьох прибалтійських держав – Естонії, Латвії і Литви – і ще 12 країн, у тому числі Німеччини, Великобританії і США, які є організаторами навчань.

У травні в Балтійському морі вже проходили міжнародні навчання, організовані прибалтійськими державами. У маневрах були задіяні близько 20 кораблів, у тому числі британських, німецьких і бельгійських.