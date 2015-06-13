Експерти ВООЗ очікують зростання кількості заражень коронавірусом MERS

Як повідомляє Бі-бі-сі, при цьому ВООЗ стверджує, що "не бачить свідоцтв" широкого поширення вірусу і вважає передчасним говорити про епідемію.

Читайте такожВООЗ: поширенню вірусу MERS у Південній Кореї сприяли лікарі

Загалом уже близько 140 осіб у Південній Кореї заразилися вірусом MERS і 14 померли з моменту, коли було зафіксовано перший випадок зараження.

Фахівці рекомендують владі країни залишатися напоготові.

MERS викликається новим різновидом коронавірусу, який поєднує елементи звичайної застуди і Sars (важкого гострого респіраторного синдрому). Перші випадки зараження були зареєстровані на Близькому Сході в 2012 році, в червні того ж року в Саудівській Аравії був зафіксований перший летальний випадок. Спосіб поширення вірусу остаточно не вивчений. Не виключено, що він передається повітряно-крапельним шляхом, коли хвора людина кашляє або чхає. Симптоми захворювання включають високу температуру, кашель і утруднене дихання, однак MERS може також викликати запалення легенів та відмову нирок. Наразі вакцини від вірусу або курсу лікування MERS не існує, близько 36% відсотків хворих померли.

"Оскільки спалах був великим і комплексним, слід очікувати нових випадків зараження, - заявив помічник генерального директора ВООЗ Кейдзі Фукуда, який виступив у Сеулі, щоб оголосити результати розслідування, що тривало тиждень. – Але наразі у нас немає свідчень того, що поширення інфекції продовжується"

Всі випадки зараження в Південній Кореї були так чи інакше пов'язані з лікувальними установами, однак ВООЗ вимагає від південнокорейської влади жорстких заходів контролю, виявлення всіх ланцюжків поширення інфекції й заборони на пересування потенційних носіїв інфекції.