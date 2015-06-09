Президент Південної Кореї: паніка через вірус MERS може підірвати економіку країни

Президент Республіки Корея Пак Кин Хе закликала громадян країни не піддаватися паніці у зв'язку з поширенням коронавірусу близькосхідного респіраторного синдрому. Про це вона заявила на зустрічі з кабінетом міністрів у Сеулі, повідомляє ТАСС.

"Стурбованість людей зрозуміла, але я сподіваюся, що вони не піддадуться паніці і будуть співпрацювати з владою, оскільки в іншому випадку це може підірвати економіку країни", - зазначила глава держави. За її словами, уряд у нинішній ситуації "може поставити поширення інфекції під контроль", оскільки всі випадки інфікування відбулися у лікарнях.

Останнім часом безліч корейців через побоювання захворіти відмовилися від походів по магазинах і відвідування інших публічних місць. Це вже почало позначатися на роздрібній торгівлі, туризмі та низці інших галузей економічної діяльності. Пак Кин Хе дала відповідним міністрам розпорядження "вжити всі можливі заходи для мінімізації негативного впливу епідемії на економіку республіки".

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За минулу добу в країні від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер сьомий пацієнт, число інфікованих смертельно небезпечним захворюванням зросло на вісім чоловік і досягло 95. РК стала другою в світі країною за кількістю підтверджених випадків захворювання після Саудівської Аравії, де з 2012 року синдромом заразилися понад 1000 осіб.

Перший випадок захворювання на території Південної Кореї був зафіксований 20 травня. Встановлено, що вірус, який поширюється повітряно-крапельним шляхом, був занесений громадянином РК, який повернувся з поїздки в країни Близького Сходу.

Вперше вірус був виявлений у людини в 2012 році в Саудівській Аравії. Поширення коронавірусу торкнулося також Йорданії, Катару, ОАЕ, Тунісу, Великобританії, Німеччини, Італії, Франції - всього 23 країни, в яких було офіційно підтверджено понад 1100 випадків зараження людей, у 40% випадків - з летальним результатом. Захворювання починається як звичайна респіраторна інфекція, що супроводжується лихоманкою, кашлем і пневмонією, але швидко набуває важкого перебігу, вражаючи легені.