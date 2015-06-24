Росія продовжила санкції щодо ЄС на рік

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на нараді в Москві.

«Голова уряду звернувся з листом продовжити заходи, яких ми вжили у відповідь на ці дії наших партнерів, деяких країн. Я сьогодні згідно з цим листом підписав указ про продовження дії окремих спеціальних економічних заходів з метою гарантування безпеки Російської Федерації, і прошу уряд оперативно підготувати і видати відповідну постанову уряду», - сказав Путін.

«При цьому, як і пропонував голова уряду, ми наші заходи у відровідь продовжуємо на рік, починаючи від сьогодні. Я думаю, що це буде хорошим орієнтиром для вітчизняних сільгоспвиробників», - підкреслив Путін.

У свою чергу прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв запевнив, що «все буде зроблено».

«Зараз документ у стадії підготовки», - сказав Медведєв.

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Як повідомлялося, сьогодні, 24 червня, глава Мінсільгоспу РФ Олександр Ткачов заявив про можливість включення до списку продовольчого ембарго кондитерських виробів, рибних консервів і квітів.

22 червня Європейський Союз прийняв рішення, яким продовжив економічні санкції проти Росії до 31 січня 2016 року.

Зокрема, санкції стосуються доступу до європейського фінансового ринку для окремих російських банків і компаній, торгівлі зброєю і товарами подвійного призначення, а також експорту певних технологій, пов'язаних з енергетичним сектором.

Продовження економічних санкцій проти РФ є результатом домовленості лідерів Євросоюзу зв'язати ці санкції з повним виконанням до 31 грудня Мінських домовленостей. Це було вирішено під час засідання Європейської Ради 19-20 березня.

Довідка УНІАН. Влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія і ряд інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій було запроваджено ще в березні – після анексії РФ українського Криму.

7 серпня 2014 року російська влада офіційно оголосила про заборону поставок ряду продовольчих товарів з країн, які запровадили або підтримали санкції проти Росії. Серед держав, що потрапили під дію російських санкцій, США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.