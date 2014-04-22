Дипломати закликали посилити міжнародні санкції проти Росії

Не виключається, що вже у четвер, 24 квітня відбудеться зустріч США та країн ЄС, у ході якої може бути ухвалений новий пакет санкцій проти Росії. Зокрема зазначається, що санкції можуть включати тиск на енергетичний сектор Росії, у тому числі на "Газпром", а також на російську банківську систему.

У цьому зв’язку «Майдан закордонних справ» вважає за доцільне привернути увагу міжнародної спільноти до необхідності більш прискіпливого ставлення до сфер застосування таких санкцій.

Так, відомо, що політичне і військове керівництво Росії визнає, що для реагування на сучасні загрози військового характеру їй необхідно досягти нових якісних параметрів в переозброєнні та бойовому застосуванні збройних сил. За деякою інформацією, масове оснащення збройних сил РФ перспективними зразками озброєнь та військової техніки планується розпочати з 2016 року. Тому, російський оборонно-промисловий комплекс вже ближчим часом потребуватиме як сучасних технологій, так і відповідного промислового обладнання.

У цьому контексті, на думку «Майдану закордонних справ», міжнародному співтовариству, зокрема США та ЄС, слід взяти до уваги постанову Уряду Російської Федерації від 24 грудня 2013 року №1224, яка вступила у силу з 1 січня 2014, і містить «Перелік товарів, по відношенню до яких підтверджується відсутність виробництва на території Російської Федерації». Йдеться, зокрема, про верстати токарні багатоцільові, верстати для обробки металів і металокераміки, вимірювальні прилади тощо (повний перелік додається за посиланням).

Вочевидь, запровадження міжнародних обмежень на постачання до РФ відповідного обладнання значно ускладнить або навіть унеможливить реалізацію російських амбітних програм у галузі озброєнь, перешкоджатиме її агресивним намірам та сприятиме зміцненню міжнародного миру і безпеки.



Довідка: Благодійний фонд “Майдан закордонних справ” пропонує українцям і світові професійний погляд на зовнішню політику України - адекватні, зрозумілі, ефективні, базовані на непорушності прав людини та раціональному інтересі громадян, бізнесу, суспільства та держави форми і напрямки міжнародної діяльності.

Створення благодійного фонду “Майдан закордонних справ” було зініційовано українськими дипломатами у січні 2014 року. Головою правління Фонду є Богдан Яременко, Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі та за сумісництвом представник України при Організаціі Чорноморського Економічного Співробітництва (2010-2013 р.р.). До складу Наглядової ради Фонду входять Андрій Клименко, директор Таврійського інституту регіонального розвитку, Тетяна Силіна, журналіст-міжнародник, оглядач, тижневик "Дзеркало тижня", Олександр Черненко, голова "Комітет виборців України".