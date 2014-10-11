Путін провів чергову нараду про Україну з членами Ради Безпеки РФ

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«Серед питань, що обговорювались, - ІДІЛ (ісламська терористична організація "Ісламська держава Іраку і Леванту" - УНІАН), Ебола, Україна і США. Крім того, постійні члени Ради Безпеки привітали Володимира Путіна з Днем народження», - йдеться в повідомленні.

У нараді взяли участь голова уряду Дмитро Медведєв, голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, голова Державної Думи Сергій Наришкін, керівник Адміністрації президента Сергій Іванов, секретар Ради безпеки Микола Патрушев, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр оборони Сергій Шойгу, директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков, директор Служби зовнішньої розвідки Михайло Фрадков, заступник Секретаря Ради Безпеки Рашид Нургалієв, постійний член Ради Безпеки Борис Гризлов.

Читайте такожЛукашенку не подобається, що українське питання вирішується «то в Берліні, то в Мілані»До цього остання нарада Радбезу РФ проводилося 6 жовтня, в ході якого обговорювалась «крихкість» перемир'я на Донбасі.

«Учасники наради обговорили ситуацію на південному сході України, відзначивши надзвичайну крихкість режиму припинення вогню, особливо в районі Донецького аеропорту», - зауважили в прес-службі Кремля.