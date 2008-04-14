Рада Безпеки ООН розгляне ситуацію в зоні грузинсько-абхазького конфлікту

Сьогодні Рада Безпеки Організації Об`єднаних Націй проведе консультації стосовно ситуації в зоні грузино-абхазького конфлікту.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, обговорення цієї теми пройде напередодні прийняття резолюції про продовження мандату Місії ООН щодо спостереження в Грузії, який закінчується 15 квітня.

Члени РБ ООН розглянуть, зокрема, доповідь Генерального секретаря ООН ПАН Гі Муна про ситуацію в зоні конфлікту, представлену 4 квітня. У документі Генсек рекомендував Раді Безпеки продовжити мандат місії і назвав становище в зоні конфлікту напруженим, але в цілому відносно стабільним. ПАН Гі Мун також висловив сподівання на швидке відновлення регулярних зустрічей з питань безпеки за участю представників грузинської та абхазької сторін, які були перервані.

"Період тривалої стабільності уздовж лінії припинення вогню в Кодорській ущелині поліпшив би перспективи відновлення значною мірою зруйнованих відносин між обома сторонами", - підкреслюється в доповіді.

Крім того, Генеральний секретар відзначив роль укомплектованих російськими військовослужбовцями Колективних сил СНД з підтримки миру в зоні грузино-абхазького конфлікту і сприяння, яке вони надають Місії ООН щодо спостереження в Грузії.

Як відомо, грузино-абхазький конфлікт розпочався 14 серпня 1992 року, коли Грузія ввела війська в Абхазію - колишню автономію в складі Грузинської РСР, яка оголосила про свою незалежність. Грузинські війська зустріли там збройний опір.

Озброєний конфлікт, що привів до втрати Грузією контролю над Абхазією, завершився 30 серпня 1993 року. Абхазія добивається визнання своєї незалежності на міжнародному рівні, Грузія - відновлення контролю над цією територією.