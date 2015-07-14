У російського бомбардувальника, який зазнав аварії, відмовили всі чотири двигуни - ЗМІ

Причиною аварії Ту-95МС в Хабаровському краї під час навчально-тренувального польоту могла стати відмова техніки.

За даними джерела ТАСС у силових структурах, у бомбардувальника відмовили всі чотири двигуни.

Читайте такожУ Росії поряд з українським кордоном розбився черговий винищувач

Польоти Ту-95МС зупинено, на місце події вирушила комісія військового відомства.

Як повідомляв УНІАН, бомбардувальник Ту-95МС зазнав аварії сьогодні, 14 липня, в Хабаровському краї під час навчально-тренувального польоту.

"14 липня о 9:50 мск при виконанні планового навчально-тренувального польоту в 80 кілометрів від Хабаровська зазнав аварії літак Ту-95МС. Екіпаж залишив літак", - говориться в повідомленні Міноборони Росії.

Читайте такожП'ята аварія за місяць у ВПС Росії: у Хабаровському краї розбився бомбардувальник, обидва пілоти загинули

Політ виконувався без боєкомплекту. Літак впав у безлюдному районі. За даними джерела, Ту-95МС зазнав аварію в районі полігону Литовка. На землі руйнувань немає.

Нагадаємо, це шоста позаштатна ситуація в російських ВВС з початку літа і п'ята авіакатастрофа.