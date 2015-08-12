У Китаї внаслідок вибуху на шахті загинули десять людей, п'ятеро дістали поранення

Як передає російська служба «Бі-бі-сі», вибух пролунав на шахті, розташованій у районі міста Лоуся.

Наразі відомо, що вдалося евакуювати 56 осіб, з них 5 дістали поранення різного ступеня тяжкості, однак медики запевняють, що життю евакуйованих ніщо не загрожує.

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Рятувальники намагаються знайти ще трьох зниклих гірників, які залишаються під завалами. На місці події перебуває губернатор провінції.

Про причини вибуху не повідомляється, проте джерела агентства Сіньхуа стверджують, що йдеться про вибух газу. Експерти, опитані агентством, стверджують, що такі вибухи найчастіше викликані тим, що через погану вентиляцію накопичується вугільний газ.