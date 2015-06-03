У Донецьку зі знеструмлених через бої шахт евакуюють гірників "дідівським способом"

У Донецьку зі знеструмлених через бої шахт евакуюють шахтарів механічним методом противаги.

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело, на шахті імені Засядька під землею були захоплені 576 працівників підприємства.

"Всі три проммайданчика шахти виявилися знеструмленими. Зараз на Засядька евакуація шахтарів ведеться практично «дідівським способом» - використовується метод противаги. В одну клітку кладуть вантаж, у другу, під землею, сідають люди", - розповіло джерело.

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На думку джерела, процес порятунку гірників таким способом займе не менше 8 годин. При цьому він зазначив, що повітря у виробках є.

Також знеструмлена шахта імені Скочинського. Тут у вибої опинилися 300 гірників. Їхня евакуація ведеться таким же способом, як і на Засядька.

Крім того, вранці була знеструмлена і шахта Челюскінців, проте на даний момент всі гірники підняті на поверхню.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські терористи почали масований наступ на українські позиції, найсильніший удар був нанесений у районі населених пунктів Мар'їнка і Красногорівка, що поблизу Донецька.

Українські військові відбили наступ, повідомила прес-служба Генерального штабу ЗСУ. При цьому наголошується, що "для зупинки ворожого наступу й уникнення втрат серед військовослужбовців українське командування, попередивши усіх міжнародних партнерів, було змушене застосувати артилерію, яка до цього перебувала у визначених Мінськими домовленостями районах у тилу".

В. о. спікера Генштабу ЗСУ Олексій Мазепа близько 16-ї години сказав, що бій триває. Він додав, що вранці бойовики обстрілювали українські позиції із систем залпового реактивного вогню "Град".