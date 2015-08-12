В Естонії суд дозволив видати Україні бойовика, який воював на Донбасі

Про це повідомляє газета Eesti Paevaleht.

За даними газети, підозрюваний в тероризмі 34-річний Володимир, прізвище якого не називається, був затриманий в лютому 2015 року при спробі виїхати з Естонії до Росії. У нього також були виявлені боєприпаси і зброю. Прикордонники міста Нарва повідомили, що чоловік хотів дістатися через територію РФ до Луганська.

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Також повідомляється, що раніше чоловік вже відвідував Луганськ. Прокурор державної прокуратури Естонії Стевен-Христо Эвестус зазначив, що бойовик брав участь в охороні та конвоюванні затриманих, у відомстві не виключають, що він брав участь у бойових діях.

Крім того, він раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.