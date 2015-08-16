В Індонезії зник літак з 50 пасажирами на борту

Про це повідомило національне пошукове та рятувальне агентство, передає ТАСС.

За попередніми даними, наземні служби втратили зв'язок з літаком ATR 42-300 над територією провінції Папуа. Лайнер належить компанії Trigana Air Service, він прямував з аеропорту Сентани міста Джаяпура в Оксибіл.

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Літак не прибув у пункт призначення за розкладом, а з екіпажем не вдається встановити зв'язок.

Індонезійська провінція Папуа займає західну частину острова Нова Гвінея в Тихому Океані. Східну частину острова займає держава Папуа Нова Гвінея.

Раніше УНІАН повідомляв, що літак "Клайпедських авіаліній" "Ан-2", що летів зі Швеції (Гетеборга) в Литву, зник над Балтійським морем. У нього на борту були два пілоти, пасажирів не було.