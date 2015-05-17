ВМС Литви: пошуки зниклого над Балтикою Ан-2 завершилися безрезультатно

Про це повідомив прес-аташе військово-морських сил Литви капітан-лейтенант Антанас Бренцюс, пише ТАСС.

"Не виявлено ніяких слідів можливої катастрофи літака - деталей Ан-2, уламків машини, рятувальних засобів, які були на борту", - сказав він. За словами Бренцюса, учасники операції досконально вивчили район пошуку як на морі, так і з повітря. "Прийнято рішення про припинення пошукових робіт", - додав капітан-лейтенант.

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Пошук зниклої машини вели два кораблі ВМС, літак і вертоліт ВПС Литви. На прохання Литви у ймовірний район аварії вертоліт направила Латвія.

Ан-2 зник з екранів стеження в суботу незабаром після того, як увійшов до литовської зони управління повітряним простором і провів сеанс зв'язку з землею. В цей час він імовірно був у 97 морських милях від литовського аеропорту Паланга. Літак летів в Литву із шведського Гетеборга. Там Ан-2, виготовлений в 1981 році, проходив профілактичний ремонт. У літаку був тільки екіпаж з двох осіб, які переганяли літак .