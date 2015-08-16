Індонезія: знайдені уламки зниклого літака, пасажири і екіпаж загинули

Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Агентство France-Presse, яке цитує індонезійську владу, що погодні умови у районі зникнення літака були вкрай несприятливими. За наявною інформацією, літак врізався у гору.

Індонезійські чиновники повідомляли, що вони втратили зв’язок з літаком у середині дня 16 серпня.

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Представники авіації заявили, що літак перевозив 44 дорослих пасажирів, п’ятьох дітей і немовлят, п’ятьох членів екіпажу.