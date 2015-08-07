Уламки з Реюньйона не допоможуть з'ясувати причину зникнення Boeing-777

Щоб відновити картину подій на рейсі MH370, експертам доведеться розгадати ще чимало секретів, пише українська редакція "Німецької хвилі".

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Нагадаємо, літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH370, зник ввечері 8 березня 2014 року. Відомо тільки, що після зльоту літак змінив курс і полетів у південному напрямку над Індійським океаном. Його зникнення залишається однією з найбільших загадок цивільної авіації. Знайдений на острові Реюньйон минулого тижня фрагмент крила офіційно визнаний частиною зниклого лайнера, проте жодної суттєвої інформації про трагедію він експертам не дав. 6 серпня на острові знайшли ще кілька уламків літака - частини ілюмінаторів та крісел. Однак, навіть якщо вони і дійсно виявляться фрагментами зниклого малайзійського Boeing, фахівці не очікують отримати від цієї знахідки якихось цінних відомостей.

Припускають, що, використавши весь запас пального, малайзійський лайнер зазнав аварії у 2 тис. км на захід від австралійського Перта. Проте, що змусило літак радикально змінити маршрут і чому пілоти не виходили на зв'язок, відповідей на ці та інші питання досі немає.

Після зникнення літака рейсу MH370 було розпочато масштабну пошукову операцію біля берегів Австралії. У ній брали участь близько 60-ти суден з 26 країн, однак знайти уламки лайнера не вдалось.

Тепер деяких висновків вчені все ж таки можуть дійти. Після виявлення уламка літака на острові Реюньйон постало питання: як він міг потрапити до східних берегів Африки від ймовірного місця катастрофи біля берегів Австралії. Німецький океанолог Арне Біаштох з дослідницького центру Geomar у Кілі вважає це цілком ймовірним: "У зв'язку з пласкою формою крила ми виходимо з того, що фрагмент увесь час знаходився на поверхні води. Враховуючи те, що минуло 17 місяців, досить реально, що течії віднесли його на відстань у 4 тис. км".

На підставі комп'ютерної моделі течій у світовому океані Арне Біаштох припускає можливе коригування місця проведення пошукової операції. "Знаючи карту течій, ми можемо припустити, що падіння лайнера відбулося біля північного узбережжя Австралії чи навіть у Індонезії", - говорить океанолог. Дотепер припускалось, що лайнер впав істотно південніше. Але, на думку німецького океанолога, в цьому випадку течії не змогли б принести фрагмент літака до острова Реюньйон.

Втім, Арне Біаштох уточнює: "Океан весь час у русі, і чим більший відрізок часу, який треба змоделювати, тим вища похибка". З урахуванням 17-ти місяців, що минули після зникнення малайзійського Boeing, зону пошуків несуттєво вдасться зменшити.

У будь-якому разі, влада Австралії, яка координує пошукову операцію, впевнена, що пошуки завершаться успіхом. На це ж сподіваються рідні та близькі пасажирів. Усього на борту зниклого лайнера Malaysia Airlines перебували 239 людей.