В Індонезії знайдені тіла всіх 54 жертв аварії літака

Уламки літака були помічені рятувальниками в понеділок у кількох кілометрах від Оксибіла, передає Бі-бі-сі. Зв'язок з літаком авіакомпанії Trigana Air Service, на борту якого знаходилися 54 людини, обірвалася в неділю в 14:55 за місцевим часом.

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Турбогвинтовий літак ATR42-300 слідував внутрішнім рейсом зі столиці провінції міста Джаяпура в Оксибіл.

Представники поштової служби Індонезії повідомили, що на борту літака знаходилися також майже півмільйона доларів готівкою. Гроші призначалися для допомоги бідним.

Передбачається, що причиною катастрофи могла стати погана погода. У 2007 році Брюссель включив Trigana Air у список авіакомпаній, яким заборонені польоти в країни Євросоюзу: за 24 роки роботи авіаперевізника з його літаками сталися 14 серйозних авіаінцидентів.