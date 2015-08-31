У США помер творець фільмів "Кошмар на вулиці В'язів" і "Крик"
07:33, 31 серпня 2015Світ
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Американський режисер Уес Крейвен, відомий як один з найбільших майстрів у жанрі фільму жахів, помер на 77-му році життя в Каліфорнії
У 1996 році вийшов ще один фільм Уеса Крейвена, який став класикою жанру - "Крик" / ro-mashka.ru
В останні роки режисер страждав від раку мозку, передає Бі-бі-сі.
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Успіх прийшов до Уеса Крейвена в 1984 році, коли на екрани вийшов малобюджетний хоррор "Кошмар на вулиці В'язів", який швидко отримав величезну популярність у багатьох країнах.
На хвилі успіху фільму було знято кілька продовжень, а також телевізійний серіал.
У 1996 році вийшов ще один фільм Уеса Крейвена, який став класикою жанру - "Крик". Картина мала величезний успіх і породила кілька сіквелів і пародій.
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