У США помер творець фільмів "Кошмар на вулиці В'язів" і "Крик"

07:33, 31 серпня 2015
Світ
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Американський режисер Уес Крейвен, відомий як один з найбільших майстрів у жанрі фільму жахів, помер на 77-му році життя в Каліфорнії

ro-mashka.ru

В останні роки режисер страждав від раку мозку, передає Бі-бі-сі.

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Успіх прийшов до Уеса Крейвена в 1984 році, коли на екрани вийшов малобюджетний хоррор "Кошмар на вулиці В'язів", який швидко отримав величезну популярність у багатьох країнах.

На хвилі успіху фільму було знято кілька продовжень, а також телевізійний серіал.

У 1996 році вийшов ще один фільм Уеса Крейвена, який став класикою жанру - "Крик". Картина мала величезний успіх і породила кілька сіквелів і пародій.

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