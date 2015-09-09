Міграційна криза в Європі: сьогодні ЄК оголосить про нові квоти для прийому біженців

Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повинен буде оголосити про розмір квот для розподілу 120 тисяч мігрантів серед країн-членів союзу, передає Бі-бі-сі.

Обов'язкові квоти, що визначають, скільки мігрантів повинна приймати кожна з країн Європейського Союзу, за словами канцлера Німеччини Ангели Меркель, стануть лише першим кроком з тих, яких вживатимуть для розв'язання поточної кризи.

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Німеччина каже, що може впоратися з великим припливом біженців, але вважає, що навантаження повинне бути розподілене між різними країнами.

Називаючи пропозиції Європейської комісії "важливим першим кроком", Меркель під час зустрічі з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном додала, що ЄС необхідна гнучка система розподілу тих, хто має право на притулок.