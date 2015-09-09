Європарламент ухвалив незаконодавчу резолюцію щодо дотримання прав мігрантів

Про це повідомляється в прес-релізі, опублікованому на сайті Європарламенту, передає РБК.

У документі підкреслюється, що Євросоюз і його держави-члени повинні прийняти солідарність і повага до фундаментальних прав мігрантів та шукачів притулку за основу своєї міграційної політики. У ньому також зазначено, що країни ЄС повинні прийняти «енергійні і примусові заходи щодо запобігання подальших трагедій на морі».

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Депутати, які прийняли резолюцію, закликають до створення ефективної та узгодженої системи надання притулку в Євросоюзі для справедливого розподілу біженців між країнами, що в нього входять.

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Як повідомляв УНІАН, в Єврокомісії вирішили, що замість 2 тис. мігрантів, про що декларувалося раніше, Польща повинна прийняти 11,5 тис. Крім цього, Єврокомісія виділила 9 млн євро екстреного фінансування Угорщині та Австрії на подолання міграційного кризи.