Європарламент ухвалив незаконодавчу резолюцію щодо дотримання прав мігрантів
Депутати Європарламенту прийняли незаконодавчу резолюцію, в якій висловили стурбованість тим, що основні права біженців, які шукають притулку в ЄС, можуть бути порушені в центрі з прийому мігрантів при прийнятті рішень про їх видворення, а також застосуванням загороджень з колючого дроту та інших «заходів стримування».
Про це повідомляється в прес-релізі, опублікованому на сайті Європарламенту, передає РБК.
У документі підкреслюється, що Євросоюз і його держави-члени повинні прийняти солідарність і повага до фундаментальних прав мігрантів та шукачів притулку за основу своєї міграційної політики. У ньому також зазначено, що країни ЄС повинні прийняти «енергійні і примусові заходи щодо запобігання подальших трагедій на морі».
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Депутати, які прийняли резолюцію, закликають до створення ефективної та узгодженої системи надання притулку в Євросоюзі для справедливого розподілу біженців між країнами, що в нього входять.
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Як повідомляв УНІАН, в Єврокомісії вирішили, що замість 2 тис. мігрантів, про що декларувалося раніше, Польща повинна прийняти 11,5 тис. Крім цього, Єврокомісія виділила 9 млн євро екстреного фінансування Угорщині та Австрії на подолання міграційного кризи.