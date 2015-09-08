Президент Польщі Дуда виступив проти мігрантських квот і диктату сильних в ЄС

Про це заявив президент країни Анджей Дуда на Економічному форумі в Криниці, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Gazeta Wyborcza. "Я не згоден з диктатом сильних в ЄС, коли, використовуючи перевагу економічну та демографічну, нав'язуються рішення без урахування специфіки конкретної країни", - прокоментував він розподіл мігрантів за квотами.

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"Це призводить до дезінтеграції Євросоюзу", - наголосив Анджей Дуда. "Я не сумніваюся, що цим людям треба допомогти, але ви не можете цього робити без врахування специфіки окремих держав", - додав польський президент.

Він підкреслив, що ЄС варто боротися з причинами міграції в Європу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура Варшави у вівторок почала перевірку за фактом коментарів в інтернеті з закликами відправляти мігрантів у колишній концтабір Аушвіц-Біркенау.