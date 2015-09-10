У Росії три з'єднання ВДВ приведені в повну бойову готовність у рамках перевірки

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони РФ.

Протягом доби до перевірки в цілому було залучено близько 10 тис. десантників.

"В даний час проводиться перекидання десантних підрозділів в призначений район. Для здійснення даної операції з аеродромів Східний (Ульяновськ) і Північний (Іваново) екіпажами Іл-76 буде здійснено понад 40 вильотів літаків", - наголошується в повідомленні.

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Крім цього, у Волгоградській та Ульяновській областях на станціях залізничного навантаження завершується формування двох військових ешелонів.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент РФ Володимир Путін в рамках раптової перевірки перевів у повну бойову готовність Центральний військовий округ, повітряно-десантні війська і військово-транспортну авіацію.