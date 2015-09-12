ООН: Через війну в Сирії ще мільйон людей покинуть домівки цього року
22:13, 12 вересня 2015Світ
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Ще мільйон людей у Сирії будуть змушені покинути свої домівки до кінця року, якщо війна в країні продовжиться, заявив координатор з гуманітарних питань ООН у Сирії Якуб ель-Хилло.
REUTERS
Він закликав до збільшення обсягів міжнародної допомоги для сирійців в їхній країні, передає Російська слкжба ВВС.
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За його словами, якщо не вжити заходів з вирішення конфлікту, потік біженців з Сирії не зупиниться ще багато місяців, а ситуація з біженцями в Європі буде порівнянна з кінцем Другої світової війни.
З 2011 року в результаті сирійського конфлікту загинули близько 250 тисяч осіб. 4 мільйони покинули країну, і близько 7,6 мільйонів залишили свої будинки.
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