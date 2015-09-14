Макаревича і Гребенщикова відзначили почесними знаками Мінкульту Литви

Як зазначило Міністерство культури балтійської республіки, нагороди присвоєно «за сприяння громадянської позиції та культурного розмаїття», передає ТАСС.

«Номінанти почесного знака відзначені за особливі заслуги щодо зміцнення культурного діалогу, національної і релігійної згоди, гуманістичних суспільних цінностей», - сказав міністр культури Шарунас Бирутіс.

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Він нагадав, що Гребенщиков і Макаревич були в числі тих, хто підтримував незалежність Литви з перших її кроків.

Почесні знаки російським виконавцям вручено під час рок-фестивалю "Литуаніка". Він вперше був організований 30 років тому і протягом кількох років залишався єдиним подібним музичним форумом на постпросторі СРСР.

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В цьому році колишні організатори фестивалю задумали вдихнути в минуле починання нове життя. Крім ветеранів литовського року, у фестивалі, який проходив цими вихідними в Вільнюсі, брали участь і деякі його колишні зірки з Росії.

Раніше УНІАН повідомляв, що лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич заявив, що відмовляється виступати на одному з найбільших в Росії рок-фестивалі "Нашествие".