У Лаврова заявили, що Путін не буде говорити про конфлікт в Україні на Генасамблеї ООН

Про це повідомляє РІА «Новости».

«Ми це питання піднімати не плануємо. Буде загальнополітична дискусія на сесії, там будуть виступати представники усіх держав. Напевно, якимось чином хтось буде зачіпати цю тему. Це серйозний конфлікт, і він вимагає політичного врегулювання, але якісь серйозні заходи, пов'язані з українськими подіями, я не знаю, щоб хтось зараз планував», - заявив заступник міністра закордонних справ Геннадій Гатилов.

Читайте такожПутін готовий зустрітися з Елтоном Джоном

Він підкреслив, що основну увагу на сесії приділять питань тероризму.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю програмі «Недільний час» заявив, що Путін буде говорити про українську кризу.

28 серпня Путін затвердив своїм розпорядженням склад делегації Російської Федерації для участі в роботі 70-й сесії Генасамблеї ООН, яка відбудеться наприкінці вересня в Нью-Йорку. У розкладі ювілейної сесії ООН заплановано відразу два виступи президента Росії: на саміті зі сталого розвитку і в програмі загальних дебатів у перший день роботи.

Читайте такожПосол США в ОБСЄ назвав жахливим становище пострадянських країн, які "дружать" лише з Путіним

Путін виступав на відкритті Генасамблеї ООН у 2000, 2003 та 2005. На ювілейній 60-й сесії він закликав до реформування міжнародної організації і підвищення ефективності її Радбезу. При цьому президент Росії також нагадав про небезпеку тероризму.