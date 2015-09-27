МЗС Франції: Ассад не повинен відігравати жодної ролі у майбутньому своєї країни
Президент Сирії Башар Ассад не повинен відігравати жодної ролі у майбутньому своєї країни, оскільки він несе першочергову відповідальність за запанував в неї хаос.
Про це заявив з трибуни Генеральної Асамблеї ООН французький міністр закордонних справ Лоран Фабіус, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
За його словами, якщо західні країни збираються оголосити сирійцям, що їхнє майбутнє пов'язане з Ассадом, вони тим самим прирікають себе на провал.
Фабіус закликав Європу виробити спільну стратегію щодо Башара Асада в світлі того, що деякі західні країни почали виявляти ознаки пом'якшення свого ставлення до сирійського лідера.
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Як повідомляв УНІАН раніше, канцлер Німеччини Ангела Меркель, виступаючи на саміті ЄС, сказала, що сирійський президент Башар Ассад повинен бути залучений в переговори по врегулюванню конфлікту в Сирії.