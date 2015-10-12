В ЄС заявили про можливість зняття санкцій проти Білорусі після минулих виборів

Про це заявив глава МЗС ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр, повідомляє РІА «Новости».

«Ми маємо намір сьогодні обговорити на яких умовах і в який період санкції щодо Білорусі можуть бути змінені або зняті. Це буде важливою темою засідання європейських міністрів закордонних справ», - сказав він.

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За словами міністра, незважаючи на те, що Олександр Лукашенко був обраний на пост президента в п'ятий раз, «умови проведення цих виборів були іншими».

«Були випущені політв'язні напередодні виборів. Як ми могли спостерігати з Берліна, не проводилися звичайні в ході виборів репресії», - сказав Штайнмаєр.

Як повідомляв УНІАН, Олександр Лукашенко виграв вибори президента Білорусі з рекордними для себе 83,5%, друге місце посів кандидат «проти всіх» з 6,4%.