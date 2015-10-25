Росія має намір збільшити витрати на оборону в 2016 році

У проекті бюджету Російської Федерації на 2016 рік передбачені видатки на національну оборону в розмірі 3,145 трильйона рублів (50,8 мільярда доларів), проект вже внесено на розгляд в Держдуму, повідомляє ZN.ua.

"Виходячи з проекту федерального бюджету, 2016 року видатки на оборону в Росії зростуть на 0,8% порівняно з поточним роком до 3,145 трильйона рублів (50,8 мільярда доларів) або 4% ВВП", - говориться в повідомленні.

Крім того, витрати на соціальну політику збільшуються на 6,4% і складуть 4,45 трильйона рублів (71,8 мільярда доларів) або 5,7% ВВП.

У червні повідомлялося, що Росія скоротить витрати на армію в 2015 році на 5,3%. Однак, попри рішення Москви скоротити фінансування військових потреб, російська армія отримає на 25% більше бюджетних грошей, ніж минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, на силові відомства і оборонку припадає близько 40% видатків бюджету Российсой Федерації в 2015 році.