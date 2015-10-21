Росія в 2016 році різко збільшить витрати на армію

Зростання оборонних витрат уряд РФ збирається оплатити, збільшивши видобуток нафти на 5 млн тонн і дефіцит бюджету до 3% ВВП, передає РБК.

Витрати 2016 року в розділі «Національна оборона» збільшено на 258,9 млрд руб. у порівнянні з вихідними проектуваннями - в результаті вони перевищать 3 трлн руб.

В основному проект бюджету на наступний рік був схвалений на засіданні кабінету міністрів РФ 8 жовтня. Ще тоді в бюджет повернулися 175 млрд руб. військових витрат, які перед засіданням планувалися до скорочення. А тепер до них додалися ще 84 млрд руб., випливає з оновлених бюджетних проектувань.

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В результаті якщо на початку цього місяця оборонні витрати передбачалося скоротити на 0,1% ВВП щодо докризових планів, то зараз, навпаки, йдеться про перевитрату в 0,3% ВВП.

Характер додаткових витрат у матеріалах не розкривається. Але за видно, що меншою мірою вони припадають на військове капітальне будівництво та держоборонзамовлення, а більшою - на поточне утримання армії. При цьому зростання витрат закритої частини оборонних державних програм у ході доопрацювання бюджету склало лише 60 млрд руб.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Держдумі РФ запропонували нову альтернативу позбавлення волі за злочини невеликої та середньої тяжкості. Зокрема, за подібні злочини, вчинені чоловіками вперше у віці від 18 до 45 років, пропонується як альтернатива кримінальному покаранню, в тому числі позбавленню волі, обов'язок проходження військової служби в Збройних силах Росії.