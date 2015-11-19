У Росії частково провалився черговий запуск багатостраждальної "Булави" (відео)

Одна з двох запущених ракет Р-30 "Булава" не змогла вразити задані цілі на камчатському полігоні Кура, пише Лента.ру з посиланням на джерело.

"Сам запуск пройшов штатно, бойові блоки другої ракети успішно вразили цілі, перша ракета не змогла виконати польотне завдання повністю, — сказало джерело. — Вона також прибула в район Камчатки, але промахнулася. Причини називати не буду, але вони в цілому ясні і переборні. Сам ракетоносець і його стартовий комплекс повністю виконали завдання, підтвердивши боєготовність".

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За його словами, "співвідношення вдалих і невдалих запусків "Булави" аж ніяк не найгірше, і надійність буде зростати по мірі освоєння ракети у виробництві і експлуатації".

Випробування "Булави" почалися в 2004 році і проходили з перемінним успіхом, у зв'язку з чим, доля цієї ракети стала однією з найбільш обговорюваних тем в російському військово-експертному співтоваристві. До кінця 2011 року було вирішено, що ракета годиться для прийняття на озброєння, тим не менш, заповітного події довелося чекати ще більш як 2 місяців.

Ракети цього типу можуть нести до 10 ядерних блоків індивідуального наведення з поліпшеними характеристиками щодо подолання ПРО. Радіус дії "Булави" - 8 тисяч кілометрів.