Президент Єгипту пообіцяв поліпшити ситуацію з безпекою в аеропортах

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на AP.

Виступаючи на церемонії підписання угоди про початок будівництва російської атомної станції в Єгипті, аль-Сісі сказав, що єгипетські служби активно співпрацюють з російськими фахівцями у справі розслідування катастрофи "з глибоким розумінням відповідальності і вимог прозорості".

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"Ми вже здійснили різні заходи щодо поліпшення безпеки в аеропортах і морських портах, і, хочу підкреслити, ми не зупинимося, поки більше не залишиться лазівок, які можуть бути причиною для сумнівів або побоювань", - підкреслив аль-Сісі.

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Нагадаємо, літак Airbus 321 російської компанії Metrojet (раніше «Когалимавіа»), який прямував до Санкт-Петербурга з Шарм-ель-Шейха, розбився в Єгипті над Синайським півостровом 31 жовтня. Всі 224 людини, які були на борту, загинули. Серед жертв катастрофи також четверо українців.