Російські дипломати 8 років читали в ООН майже одну й ту ж саму промову - ЗМІ

Про те, що дипломати з Росії виголошують практично одну і ту ж саму промову, яка піддається незначним переробкам, повідомив блогер Юрій Штенгель. Він проаналізував викладені у відкритий доступ документи російського МЗС і постпредставництва Росії при ООН, передає РБК.

Так, на Третьому комітеті Генасамблеї ООН з соціальних, гуманітарних і культурних питань кожен рік на голосування ставиться резолюція із закликом не допускати зростання расизму, расової дискримінації та ксенофобії, і всякий раз слово бере російський представник, закликає, зокрема, не допускати перегляду підсумків Другої світової війни.

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Перший раз промова, в якій згадувалося про неприпустимість переписування історії Другої світової, була виголошена російським представником Лук'янцевим в листопаді 2008 року. Її текст доступний на сайті російського зовнішньополітичного відомства. Виступ Лук'янцева, який протягом кількох років був старшим радником постпреда РФ в ООН Віталія Чуркіна, передувало голосуванню за проектом резолюції «Неприпустимість певних видів практики, які сприяють ескалації сучасних форм расизму, расової дискримінації, ксенофобії та пов'язаної з ними нетерпимості».

У 2009-2011 роках Третій комітет Генасамблеї ООН приймав резолюції з аналогічною назвою, їх Лук'янцев супроводжував виступами в наступні роки.

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У 2012-му з аналогічною промовою виступав глава департаменту гуманітарного співробітництва та прав людини МЗС РФ Василь Небензя. Вона передувала прийняттю резолюції з дещо іншим змістом — «Героїзація нацизму: неприпустимість певних видів практики, які сприяють ескалації сучасних форм расизму, расової дискримінації, ксенофобії та пов'язаної з ними нетерпимості».

Деякі абзаци мови Лук'янцева майже дослівно повторюються у виступі Небензи.

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У 2013 і 2014 роках промову Лук'янцева виголошував інший російський дипломат — директор департаменту з гуманітарного співробітництва та прав людини МЗС Росії Анатолій Вікторів. У 2013 році Третій комітет обговорював резолюцію «Боротьба проти героїзації нацизму та інших видів практики, які сприяють ескалації сучасних форм расизму, расової дискримінації, ксенофобії та пов'язаної з ними нетерпимості», а рік потому — «Боротьба з героїзацією нацизму, неонацизмом і іншими видами практики, які сприяють ескалації сучасних форм расизму, расової дискримінації, ксенофобії та пов'язаної з ними нетерпимості». У 2015 році цю промову прочитав помічник представника постпреда РФ в ООН Віталія Чуркіна Євген Загайнов.

Представник МЗС Росії Марія Захарова заявила РБК, що практика використання промов з мінімальними змінами «є нормальною, так як мова йде про офіційно узгоджену позицію».

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Раніше УНІАН повідомляв, що Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН ухвалив резолюцію про боротьбу з героїзацією нацизму, неонацизмом і іншими видами практики, які сприяють ескалації сучасний форм расизму, расової дискримінації, ксенофобії пов'язаної з ними нетерпимості.

За документ, представлений Росією, проголосували 126 країн-членів ООН, проти виступили чотири держави: Канада, Палау, США та Україна. Ще 53 країни, в тому числі члени Європейського союзу, при голосуванні утрималися.