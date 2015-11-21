В результаті нападу терористів на готель в Малі загинули понад 20 осіб

В результаті нападу на готель Radisson Blu в малійській столиці Бамако загинула 21 особа, включно з двома бойовиками, ще семеро постраждали.

Такі дані навів президент країни Ібрагім Бубакар Кейта, передає Лента.ру з посиланням на Reuters.

У Держдепартаменті США повідомили, що жертвою нападу став один американець.

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«Ми висловлюємо наші найглибші співчуття родині та друзям загиблого», — цитує CNN високопоставленого чиновника відомства.

Глава держави оголосив триденний траур. Також протягом десяти днів, починаючи з 21 листопада, в Малі буде діяти режим надзвичайного стану.

Нагадаємо, бойовики захопили готель 20 листопада. На момент атаки в будівлі перебували 170 осіб, серед них, за інформацією ЗМІ, троє росіян. Відповідальність за напад на Radisson Blu взяла на себе терористичне угрупування «Аль-Мурабитун» (Al-Mourabitoun), афілійована з «Аль-Каїдою».