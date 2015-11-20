Пов'язане з "Аль-Каїдою" угруповання взяло на себе відповідальність за напад на готель у Малі

Йдеться про угрупування "Аль-Мурабітун", яке базується в північній частині Малі, передає Reuters.

Варто зазначити, що згадане угруповання раніше брало на себе відповідальність за напади на низку інших готелів у Малі.

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Наразі стало відомо, що в ході штурму захопленого бойовиками готелю в столиці Малі були знищені троє терористів.

Раніше сьогодні адміністрація готелю Radisson Blu заявляла, що готель атакували двоє озброєних чоловіків.

При цьому джерела Reuters повідомляли про 10 нападників.

ЗМІ зазначали, що вони приїхали на автомобілі з дипломатичними номерами.

Зараз кількість жертв нападу джихадистів на готель зросла до 9 осіб.