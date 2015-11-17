Двох співробітників аеропорту підозрюють у причетності до теракту на Синаї - Reuters

Після того, як російські спецслужби підтвердили версію теракту на борту лайнера А321, стало відомо, що в Єгипті затримано кілька осіб, які, ймовірно, допомагали в організації вибуху.

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Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Reuters.

"Затримано 17 осіб, двох із них підозрюють у допомозі тим, хто заклав бомбу на борту літака в аеропорту Шарм-ель-Шейха", - йдеться в повідомленні.

У той же час влада Єгипту досі офіційно не підтвердила, що A321 зазнав катастрофи в результаті теракту.

Нагадаємо, лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який у суботу, 31 жовтня, здійснював рейс з єгипетського Шарм-ель-Шейха до Санкт-Петербурга, розбився на Синаї. На борту було 217 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони загинули.

У Кремлі не заперечують версію теракту на борту літака, однак первісною причиною вважають технічну несправність.