Ердоган заявив в поліцію на журналістів за статтю про постачання зброї противникам Асада
Суд у Стамбулі помістив під арешт турецьких журналістів Кана Дундара і Ердема Гуля за підозрою в шпигунстві і розголошенні державних таємниць.
Про це повідомляє Meduza.
Дундар, головний редактор опозиційної газети Cumhuriyet, і шеф бюро видання в Анкарі Гуль були затримані у зв'язку зі статтею про перехоплення вантажу зі зброєю і патронами для бойовиків в Сирії, що воюють проти режиму Башара Асада.
Читайте такожЕрдоган порадив Путіну "не грати з вогнем"
У статті говорилося, що постачання організували спецслужби Туреччини.
Вантаж зі зброєю, як стверджувалося в матеріалі, був виявлений турецькими прикордонниками в січні 2014 року. Матеріал, що включав в себе відеозапис розкриття ящиків зі зброєю, був оприлюднений у травні 2015 року, повідомляє Reuters. Незабаром після публікації президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган пообіцяв залучити журналістів до відповідальності.
Читайте такожАнкара вважатиме агресією знищення турецького літака комплексом С-400 в Сирії - Ердоган
Ердоган особисто заявив у поліцію на головного редактора Cumhuriyet Кана Дундара.