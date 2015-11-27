Ердоган заявив в поліцію на журналістів за статтю про постачання зброї противникам Асада

Про це повідомляє Meduza.

Дундар, головний редактор опозиційної газети Cumhuriyet, і шеф бюро видання в Анкарі Гуль були затримані у зв'язку зі статтею про перехоплення вантажу зі зброєю і патронами для бойовиків в Сирії, що воюють проти режиму Башара Асада.

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У статті говорилося, що постачання організували спецслужби Туреччини.

Вантаж зі зброєю, як стверджувалося в матеріалі, був виявлений турецькими прикордонниками в січні 2014 року. Матеріал, що включав в себе відеозапис розкриття ящиків зі зброєю, був оприлюднений у травні 2015 року, повідомляє Reuters. Незабаром після публікації президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган пообіцяв залучити журналістів до відповідальності.

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Ердоган особисто заявив у поліцію на головного редактора Cumhuriyet Кана Дундара.