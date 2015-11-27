Ізраїль відкриває дипломатичну місію в ОАЕ

Ізраїльське представництво буде акредитовано при штаб-квартирі Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA) в Абу-Дабі, передає Бі-бі-сі. Ізраїль став єдиною країною, яка відкрила в Абу-Дабі спеціальне представництво, пов'язане з IRENA.

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Влада ОАЕ поки не прокоментували рішення Ізраїлю відкрити дипмісію в Абу-Дабі. ОАЕ, як і багато інших арабських країн, які не визнають державу Ізраїль.

Точна дата відкриття дипмісії поки не називається.

На цьому тижні в Абу-Дабі на конференції IRENA побував генеральний директор МЗС Ізраїлю Дорі Гольд. Як повідомляється, він провів переговори з главою агентства Аднаном Аміном.

Ізраїль має торгові представництва в деяких країнах Перської затоки, але в жодній з них поки не було ізраїльської дипломатичної місії.