Ізраїль засудив рішення ЄС маркувати продукти з поселень - BBC

При цьому він наголосив, що те рішення дуже "нагадує темні часи нацистського минулого", коли у Німеччині оголосили бойкот товарам, виготовленим євреями, передає BBC Україна.

Раніше у середу стало відомо, що Європейська комісія схвалила правила маркування продуктів, вироблених у єврейських поселеннях, розташованих на окупованих Ізраїлем палестинських територіях.

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Тепер покупці зможуть побачити, що товар, який вони купують, виготовили не на території Ізраїлю, а на Західному березі річки Йордан, Голанських висотах або у Східному Єрусалимі.

У Брюсселі наголосили, що йдеться лише про технічний захід, а не про політичне рішення.