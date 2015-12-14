У Кремлі відреагували на заяву Каїра про відсутність доказів теракту на A321
Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заяву єгипетського розслідування про те, що у нього немає доказів теракту на борту російського лайнера A321.
Про це повідомляє РИА «Новости».
«Єдине, можу нагадати висновок наших експертів відповідних спеціальних служб, які прийшли до висновку про те, що це був теракт», - заявив Пєсков.
Раніше в єгипетському слідстві заявили, що у нього немає доказів теракту.
Як повідомляв УНІАН, літак Airbus 321 російської компанії Metrojet (раніше «Когалимавіа»), який прямував до Санкт-Петербурга з Шарм-ель-Шейха, розбився у Єгипті над Синайським півостровом 31 жовтня. 224 людини, які були на борту, загинули. Серед жертв катастрофи також четверо українців.
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17 листопада директор ФСБ РФ Олександр Бортніков повідомив, що на борту російського літака, що виконував рейс А321, в небі над Єгиптом стався теракт - спрацював саморобний вибуховий пристрій потужністю до 1 кг в тротиловому еквіваленті.