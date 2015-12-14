Росія назвала три умови відновлення відносин з Туреччиною

Як передає Hürriyet Daily News, про це заявив посол Росії в цій країні Андрій Карлов.

За словами Карлова, в якості першої умови Росія очікує, що турецька влада вибачиться за збиття 24 листопада російського бомбардувальника Су-24.

Крім того, Туреччина має знайти і покарати осіб, відповідальних за цей інцидент.

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Також, за словами дипломата, Туреччина повинна виплатити компенсацію збитку, понесеного Росією в результаті знищення літака.

«У той час як Туреччина заявляє про бажання налагодити діалог, вона також робить заяви, які не відповідають такому підходу», - заявив також посол.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

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Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його екіпаж 10 разів попереджали про порушення повітряного простору. У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.

Інцидент призвів до різкого погіршення відносин між двома країнами.